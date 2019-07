SUA: Washingtonul a încheiat cu Guatemala un acord privind dreptul de azil

20:10

Actriţa Meryl Streep va primi distincţia onorifică Tribute Actor Award în cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), potrivit revistei de specialitate Variety."Meryl Streep este fără îndoială una dintre cele mai talentate şi versatile actriţe ale generaţiei sale", a precizat într-o declaraţie una dintre coordonatoarele TIFF, Joana Vicente."Contribuţia ei enormă în cinematografie, televiziune şi teatru se întinde pe cinci decenii, de la primele sale rolurile în ''The Deer Hunter'', ''Kramer vs. Kramer'' şi ''Sophie's Choice'', la filme mai recente precum ''The Devil Wears Prada'', ''The Iron Lady'' şi ''The Post'', întruchipând personaje pe cât de convingătoare, pe atât de atemporale. TIFF este foarte încântat să onoreze un artist atât de talentat şi experimentat.''Premiul îi va fi înmânat actriţei în cadrul ceremoniei Tribute Gala, desfăşurată pe 9 septembrie, la Fairmont Royal Oak.Cel mai recent rol al lui Streep este în pelicula ''The Laundromat'', în regia lui Steven Soderbergh, care va avea premiera nord-americană în cadrul TIFF.Cea de-a 44-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto se va desfăşura în perioada 5-15 septembrie.Aşa cum a fost anunţat la o dată anterioară, compania Participant Media va primi, în cadrul aceleiaşi gale, distincţia TIFF Impact Award. Laureatul trofeului Mary Pickford Award, acordat unui talent feminin în devenire, va fi anunţat la o dată ulterioară.Pe lângă ''The Laundromat'', ediţia de anul acesta include pelicule precum ''Joker'', cu Joaquin Phoenix, ''Hustlers'', cu Jennifer Lopez, precum şi ''A Beautiful Day in the Neighborhood'', un film biografic despre Mr. Rogers, cu Tom Hanks în rolul legendarului prezentator de televiziune.Considerat o rampă de lansare pentru nominalizaţii la premiul Oscar, festivalul include filmul despre curse auto ''Ford v. Ferrari'', cu Matt Damon şi Christian Bale, ''The Two Popes'', cu Anthony Hopkins şi Jonathan Pryce, ''Jojo Rabbit'', cu Taika Waititi, şi ''Judy'', cu Renee Zellweger.Preferate în cursa pentru premii mai sunt Cynthia Erivo în rolul lui Harriet Tubman în pelicula ''Harriett'', regizată de Kasi Lemmon, favoritele de la Cannes ''Pain and Glory'', ''Parasite'', în regia lui Bong Joon-ho, şi ''The Lighthouse'', cu Robert Pattinson şi Willam Dafoe, în regia lui Robert Eggers.Filmul proiectat în deschiderea festivalului va fi documentarul ''Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band''.