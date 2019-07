Şeful Poliției din Caracal când tatăl Alexandrei a anunţat dispariţia: “Dacă cumva s-a încurcat cu vreunul, o să plătești tu pagubele acestei investigații”

18:30

Viorica Dăncilă a declarat, despre cazul fetei care a fost ucisă în Olt, că ministrul Afacerilor Interne Nicolae Moga se va deplasa la Caracal pentru a avea concluziile anchetei cât mai rapid posibil. Aceasta a spus că vor fi luate măsuri “foarte ferme” în ceea ce privește intervenția autorităților. “Am cerut ministrului Afacerilor Interne să […] The post Viorica Dăncilă: “Am cerut ministrului de Interne să meargă la Caracal. Vom lua măsuri foarte ferme!” appeared first on Cancan.ro.