Noi imagini din interiorul casei unde au fost arse tinerele din Caracal. Gheorghe Dincă trăia printre gunoaie

18:40

Filmările pentru ”Vocea României” sunt în toi, iar Smiley a dezvăluit câteva lucruri din culise, mai exact cum se vede emisiunea de pe scaunul de antrenor, dar și la ce să ne așteptăm de la noul sezon. „Sezonul ăsta e un pic mai obraznic. E cu un pic mai mult testosteron, pentru că suntem mai […] The post Smiley, despre orgoliile dintre Brenciu şi Chirilă, din noul sezon „Vocea României“: „S-ar putea să iasă cu scântei“ appeared first on Cancan.ro.