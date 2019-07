EXCLUSIV. Criminalul din Caracal şi-a scos casa la vânzare. Câţi bani cerea Gheorghe Dincă pe vilă şi cum a încercat să şteargă urmele crimelor

19:00

Într-o postare de pe Facebook, de vineri, preşedintele Pro România, Victor Ponta, l-a atacat dur pe preşedintele USR, Dan Barna, din cauza comentariilor făcute de acesta privitor la “clasa politică care ne-a adus în această situaţie”. ”Vreau sa inteleg – daca vine o “virgina” si se asocieaza cu o “matroana” batrana si trecuta prin “patul […] The post Victor Ponta, atac dur la adresa lui Dan Barna: ”Eşti orb sau eşti mai mincinos decât toţi “vechii”? appeared first on Cancan.ro.