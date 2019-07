Ce s-a întâmplat în urmă cu doar cateva momente cu Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal. Anunțul făcut de politiști

20:20

Mihai Bendeac se numără printre vedetele care au reacționat public în cazul tragediei petrecute în Caracal, care a șocat întreaga țară. Actorul a avut un mesaj tranșant la adresa celor care, spune el, ar fi trebuit să o salveze pe Alexandra. "Adevărații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu, ăla care ai răspuns pe 112 […]