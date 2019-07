Un tânăr s-a sărutat cu mama şi sora lui, apoi a pus imaginile pe internet! De ce a făcut gestul nefiresc! VIDEO

10:10

Corona Braşov propune una dintre cele mai interesante echipe pentru viitorul sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin. Formaţia de la poalele Tâmpei are în lot nu mai puţin de nouă jucătoare Under 23 ani, plus Eliza Buceschi şi Andreea Chiricuţă care nu au trecut de 25 de ani,...