Cazul adolescentelor dispărute | Suspectul în cazul Alexandrei a fost dus la Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă / Mama Alexandrei, sunată de un bărbat care s-a recomandat „ginerele” ei şi i-a spus că fata e bine / Când s-a aflat potenţialul autor, victima nu mai era în viaţă - LIVE TEXT

Un poliţist în uniformă, aflat într-o maşină neinscripţionată, cu radar, m-a şicanat în trafic. Comportamentul lui a fost, în opinia mea, demn mai degrabă de un interlop mărunt decât de un „om al legii”. Când am intrat în localitatea Bujoreni, din Teleorman, şoferii din faţă au început să îmi dea flash-uri, iar pe Waze am primit notificare că în faţă este un echipaj de poliţie ascuns. Aproape de ieşirea din sat am văzut un poliţist, în uniformă, urcându-se într-un Logan alb, neiscipţionat, cu nu...