Trafic rutier intens pe DN 1, în zona staţiunilor montane

11:50

Actorul James Mason (nume la naştere James Neville Mason) s-a născut la 15 mai 1909, la Huddersfield, Yorkshire. A urmat şcoli la Marlborough şi Cambridge, dar a fost atras de scenă încă de pe băncile şcolii, abandonând planurile de a deveni arhitect, notează www.imdb.com.S-a angajat la Teatrul "Old Vic" din Londra, sub îndrumarea lui Sir Tyrone Guthrie şi a lui Alexander Korda. Acesta l-a distribuit într-un rol minor de film, în anul 1933, dar l-a concediat după câteva zile de filmări. Rămânând pe scena teatrului, a ajuns un actor proeminent, în acelaşi timp primind roluri, la început mărunte, apoi din ce în ce mai mari, în filme numite "quota quickies" (filme realizate pentru a respecta legea care prevedea că un anumit procent din filmele difuzate în Marea Britanie trebuie să fie realizate în Marea Britanie).Stilul său de a juca roluri de oameni încercaţi sau melancolici l-a ridicat printre cei mai mari actori ai filmului Britanic din anii '40. Mai târziu, după ce s-a mutat în Statele Unite, a început să joace roluri mai fascinante sau eroice. Deşi accepta orice rol, fapt care l-a trimis în distribuţia unor filme mai slabe, a rămas o figură puternică şi respectată a industriei de film. Unul din principalele sale atuuri era vocea plăcută şi melodioasă, precum şi abilitatea de a genera emoţii furtunoase dincolo de faţa care sugera un calm absolut, mai notează sursa citată.Printre cele mai prestigioase producţii în care a jucat James Mason se numără: "North by Northwest" (1959), "Odd Man Out" (1947), "20.000 Leagues Under the Sea" (1954), "Cross of Iron" (1977), "Lolita" (1962), "A Star Is Born" (1954), "Julius Caesar" (1953). A fost nominalizat o dată la Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol principal (1955) şi de două ori la Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar (1967, 1983), precum şi la alte premii importante ale industriei de film, conform sursei citate.James Mason a murit la 27 iulie 1984, în urma unui atac de cord. AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Horia Plugaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: James Mason Actor / Facebook