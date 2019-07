Familia Șărămăt a veni la Caracal! Mesajul fostei asistente maternale a Sorinei: ”Trebuie să ieșim în stradă!”

06:00

Informaţii halucinante ies la iveală după oririle din Caracal. Unchiul Alexandrei a făcut dezvăluiri şocante la un post de televiziune cu privire la ancheta făcută de poliţişti. Conform dezvăluirilor făcute de unchiul fetei, tatăl Alexandrei Măceșanu s-a dus miercuri seară la poliție, pentru a anunța dispariția ei, la Caracal. Cel care a primit plângerea, polițistul […] The post Şeful Poliției din Caracal când tatăl Alexandrei a anunţat dispariţia: “Dacă cumva s-a încurcat cu vreunul, o să plătești tu pagubele acestei investigații” appeared first on Cancan.ro.