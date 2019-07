Detalii neștiute din viața actriței Rodica Mandache. Cum a murit soțul ei. „În urma unui conflict politic”

14:10

Nicoleta Nucă e pasionată de muzică, dar are o afinitate și pentru teatru și film. Ar fi vrut să urmeze actoria, a dat examen și l-a luat, însă după primul an, a renunțat la facultate. Și-a dat seama că n-are cum să împace ambele domenii. "Mi-am dorit în primul rând să fac muzică și m-am […] Post-ul Nicoleta Nucă a renunțat la facultate pentru muzică: „Diploma nu mai are așa multă valoare” apare prima dată în Libertatea.