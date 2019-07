Scafandrii au făcut o descoperire înfiorătoare într-un lac din Caracal. Ce se afla în valiza pe care au scos-o din apă

09:20

Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi caniculare pentru acest weekend, acestea urmând să ajungă și la 35 de garde Celsius. Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar pe arii restrânse în sud, va deveni canicularã. Disconfortul termic va creşte, astfel cã dupã-amiaza, local, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge sau va