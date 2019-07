„Nu ştie pe ce planetă trăieşte”. Liderul deputaţilor USR o atacă dur pe Dăncilă: Pentru modificarea codurilor penale s-a făcut referendum?

17:40

Creatorul personajelor legendare Omul-Păianjen, Fantastic Four, Hulk şi X-Men va fi onorat astfel de oraşul New York. Consiliul local a votat pentru schimbarea numelui University Avenue din Bronx prin adăugarea denumirii Stan Lee Way. Nu mai este nevoie decât de semnătura primarului Bill De Blasio pentru ca propunerea să fie adoptată. Stan Lee a murit în 2018, la vârsta de 95 de ani. S-a născut la New York, fiind copilul unui cuplu de evrei proveniţi din România, Celia, născută Solomon şi Jack L...