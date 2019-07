Simona Halep nu joacă la niciun turneu săptămâna următoare » Ce se întâmplă cu clasamentul WTA + când revine pe teren campioana de la Wimbledon

17:40

Valentin Crețu (30 de ani), fundașul dreapta al celor de la Gaz Metan Mediaș, are o poveste deosebită de viață.Fostul rapidist s-a deschis într-un interviu acordat lui Ovidiu Ionescu. Crețu povestește greutățile pe care le-a întâmpinat în copilărie și sacrificiile făcute pentru a-și îndeplini visul.„Aici am un of. Mie mi-a fost foarte greu. Multă lume nu știe. ...