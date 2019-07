Cristi Minculescu s-a îngrășat foarte mult, iar apropiații cred că are iar probleme de sănătate

11:50

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, care este președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, a declarat sâmbătă că are informații potrivit cărora Departamentul de Operațiuni Speciale a comunicat poliției locale locația Alexandrei încă de joi de la ora 19.00. “Departamentul de Operațiuni Speciale a comunicat Poliției și Parchetului local ultima locație în care se afla Alexandra […] The post Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, acuze grave: ”Nemernici nu au făcut nimic! Dacă e adevărat, ăștia sunt criminali!” appeared first on Cancan.ro.