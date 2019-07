La ce anume a renunțat Nicoleta Nucă pentru muzică: ”Nu reușeam să fiu prezentă la…”

14:40

Revoltat de modalitatea absurdă în care au acționat autoritățile statului în cazul adolescentei Alexandra Măceșanu, Cristi Mitrea a publicat un mesaj acid la adresa oficialilor din Poliția Română. Luptătorul de MMA nu s-a cenzurat deloc și le-a transmis tot ceea ce a simțit. El nu este singurul care a reacțional public în legătură cu cazurile […] The post Cristi Mitrea, mesaj acid la adresa oficialilor din Poliția Română după crima din Caracal! Ce le-a transmis luptătorul de MMA appeared first on Cancan.ro.