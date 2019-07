Cazul de la Caracal / Ministrul Moga anunţă schimbarea din funcţie a şefilor IPJ Olt şi Poliţiei Caracal

22:30

UPDATE ORA 22:02 Câteva mii de persoane au participat, sâmbătă seara, la protestul organizat în Piaţa Revoluţiei din capitală, în faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne, în semn de nemulţumire faţă de modul de gestionare a cazului adolescentei Alexandra, care a anunţat la 112 că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să descindă în locul în care se afla decât după 19 ore.Iniţial un grup de câteva sute de manifestanţi s-au adunat în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, iar apoi, după ora 20,00, au plecat în marş, pe bulevardul Calea Victoriei, spre sediul Ministerului Afacerilor Interne.În faţa sediului ministerului s-au aflat, la momentul de vârf al protestului, în jurul orei 21,00, câteva mii de persoane. Aceştia au aprins candele pe treptele sediului ministerului şi au păstrat un moment de reculegere în memoria adolescentelor dispărute la Caracal. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTODe asemenea, protestatarii au scandat "Demisia, demisia", "Jos Guvernul", "Alexandra", "10 august", "Criminalilor", "Cuib de hoţi de şi de mafioţi", "Ucigaşii de copii".Un moment mai tensionat a fost când un grup de protestatari au înconjurat echipa postului de televiziune Antena 3, unii manifestanţi adresându-le injurii jurnaliştilor. Echipa postului de televiziune a fost evacuată de jandarmi, fără ca aceştia să fie agresaţi fizic.Cei mai mulţi dintre protestatari au părăsit Piaţa Revoluţiei în jurul orei 21,30, manifestaţia încheiindu-se fără incidente. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOProtestul intitulat "Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!" a fost anunţat pe reţelele de socializare de grupurile civice Rezistenţa, Geeks for Democracy, Corupţia Ucide şi Iniţiativa România.Miercuri, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. UPDATE ORA 20:22 Cazul de la Caracal / Participanţii la protestul din Piaţa Victoriei au plecat în marş spre Ministerul de Interne Cele câteva sute de persoane care participă sâmbătă seară, la protestul organizat în Piaţa Victoriei de patru asociaţii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!", au plecat într-un marş spre sediul Ministerului Afacerilor Interne.Coloana de manifestanţi, care scandează "Demisia, demisia", se deplasează pe Calea Victoriei, circulaţia autovehiculelor fiind restricţionată pe această arteră din centrul Capitalei.Protestul a fost anunţat pe reţelele de socializare de grupurile civice Rezistenţa, Geeks for Democracy, Corupţia Ucide şi Iniţiativa România. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOÎn majoritate, participanţii la acţiune sunt tineri, au steaguri ale României şi au aprins candele, care au fost aşezate pe asfalt în centrul Pieţei Victoria, alături de buchete cu flori. De asemenea, ei au pus pe caldarâm pancarte negre pe care stă scris: "România este ucisă", "Sângele lor e pe mâinile voastre", "Corupţia ucide". Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Azi ieşim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului român. Azi ieşim împotriva indiferenţei celor de la putere. A incompetenţei lor, a lipsei de empatie. Azi ieşim pentru Alexandra! Şi pentru toate victimele nepăsării statului. Pentru sângele pe care îl au pe mâini. De la 19,00 în Piaţa Victoriei. Aduceţi câte o floare şi o candelă dacă puteţi. La ora 20,00 plecăm în marş spre Ministerul de Interne pentru a aprinde candelă acolo. Pentru Alexandra. Pentru sufletul ei şi al celorlalţi copii ucişi de un stat indiferent la suferinţă, preocupat doar propria îmbuibare", a fost anunţul postat de cele patru organizaţii civice. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOMiercuri, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. ORA 19:38 Cazul de la Caracal/ Câteva sute de persoane s-au adunat la protestul 'Pentru Alexandra' din Piaţa Victoriei Câteva sute de persoane participă, sâmbătă seară, la un protest în Piaţa Victoriei, organizat de patru asociaţii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!".Protestul a fost anunţat pe reţelele de socializare de grupurile civice Rezistenţa, Geeks for Democracy, Corupţia Ucide şi Iniţiativa România. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOÎn majoritate, participanţii la acţiune sunt tineri, au steaguri ale României şi au aprins candele, care au fost aşezate pe asfalt în centrul Pieţei Victoria, alături de buchete cu flori. De asemenea, ei au pus pe caldarâm pancarte negre pe care stă scris: "România este ucisă", "Sângele lor e pe mâinile voastre", "Corupţia ucide".Conform anunţului postat pe Facebook, după protestul din faţa sediului Guvernului, participanţii ar urma să plece în marş spre Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, ei au pus pe caldarâm pancarte negre pe care stă scris: "România este ucisă", "Sângele lor e pe mâinile voastre", "Corupţia ucide".Conform anunţului postat pe Facebook, după protestul din faţa sediului Guvernului, participanţii ar urma să plece în marş spre Ministerul Afacerilor Interne."Azi ieşim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului român. Azi ieşim împotriva indiferenţei celor de la putere. A incompetenţei lor, a lipsei de empatie. Azi ieşim să le spunem că ne-am săturat de ei. Că nu îi mai suportăm. Că îi urâm pentru că ne omoară zi de zi. Şi, cel mai grav, ne omoară copiii. Ei ne omoară pe noi! Prin indiferenţă, prin neprofesionalismul, prin nepăsarea lor. Prin ticăloşia lor! Azi ieşim pentru Alexandra! Şi pentru toate victimele nepăsării statului. Pentru sângele pe care îl au pe mâini. De la 19,00 în Piaţa Victoriei. Aduceţi câte o floare şi o candelă dacă puteţi. La ora 20,00 plecăm în marş spre Ministerul de Interne pentru a aprinde candelă acolo. Pentru Alexandra. Pentru sufletul ei şi al celorlalţi copii ucişi de un stat indiferent la suferinţă, preocupat doar propria îmbuibare", a fost anunţul postat de cele patru organizaţii civice. La ora 20,00 plecăm în marş spre Ministerul de Interne pentru a aprinde candelă acolo. Pentru Alexandra. Pentru sufletul ei şi al celorlalţi copii ucişi de un stat indiferent la suferinţă, preocupat doar propria îmbuibare", a fost anunţul postat de cele patru organizaţii civice. Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO 