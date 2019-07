HOROSCOP. Venus în Leu. Ne sperie relațiile banale, suntem cuprinși de gelozie

HOROSCOP. Cand Venus este in Leu, oamenii sunt mandri si indragostiti. Un asemenea tranzit poate schimba o umila Fecioara sau un retras Rac in iubiti puternici si feroce. Venus in Leu adora sa curteze si sa fie curtata s...

