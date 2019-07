Poliţiştii au identificat cadavrul găsit aseară lângă Bucureşti. Informaţia momentului în România

17:40

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul de la Caracal, a fost adus sâmbătă după-amiaza, înapoi la casa unde erau rămășițele umane, după ce instanța a decis arestarea sa pentru 30 de zile. Gheorghe Dincă a fost adus cu duba Poliției, iar în momentul în care a fost coborât din mașină a fost huiduit de cei […] The post Ultimă oră! Gheroghe Dincă a fost adus înapoi cu duba Poliției la casa unde erau rămășițe umane appeared first on Cancan.ro.