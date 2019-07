Mama Alexandrei Măceşanu, declaraţii cutremurătoare. Tudoriţa: “Nu pot să mă duc acolo. Inima îmi spune că trăieşte, că este în viaţă”

17:50

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul de la Caracal, a contestat, sâmbătă, măsura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova urmează să stabilească data la care contestația va fi judecată. După ce magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea preventivă a lui Gheorghe Dincă, pricipalul suspect în cazul Alexandrei, acesta a depus contestație. „A fost depusă contestație […]