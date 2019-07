Veşti triste pentru fani: Actriţa Russi Taylor, vocea personajului de desene animate Minnie Mouse, a murit la 75 de ani

22:10

„Am văzut că doamna Dăncilă a sărit repede pe valul oportunismului, în condiţii atât de dramatice şi vorbeşte de un referendum. Bine ar fi s-o lase cu referendumul, că nu profiţi de aşa un necaz ca să faci un joc politic minor. Am înţeles că vrea să treacă doamna Dăncilă şi la castrarea chimică şi la închisoare pe viaţă. Eu cred că avem un Cod penal foarte sever în momentul de faţă. Am o singură observaţie doar. Că preşedintele a văzut că oameni ca cel suspectat pot fi graţiaţi, iar cei cu încăl...