CFR CLUJ - DINAMO 1-0 // NOTE GSP Repetenții din „Ștefan cel Mare”: Ricardo Piscitelli și omul lui Mircea Rednic au fost cei mai slabi în „Gruia”

CFR Cluj și Dinamo se înfruntă în etapa cu numărul 3 din Liga 1. Dan Petrescu a schimbat 10 dintre jucătorii utilizați în meciul cu Maccabi Tel Aviv, 1-0, din turul II preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj - Dinamo e liveTEXT AICI„Nu e ceva normal ce am făcut, dar nu puteam să risc ca la trei zile după un meci foarte greu să intre aceeași jucători. Avem o echipă care are o vârstă. Rămâne de văzut dacă am fost inspirat sau nu. ...