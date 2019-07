O PERSONALITATE PE ZI: Actriţa Ioana Pavelescu

11:10

În 2019, Uniunea Astronomică Internaţională (International Astronomical Union - IAU) aniversează 100 de ani de la crearea sa. Pentru a celebra un secol de activitate, pentru a face cunoscute descoperirile astronomice din această perioadă, dar şi pentru a susţine şi îmbunătăţi utilizarea astronomiei ca instrument în educaţie, dezvoltare şi diplomaţie, IAU organizează acţiuni pe tot parcursul anului cu tema centrală "Cerul".IAU a fost înfiinţată în cadrul Adunării Constitutive a International Research Council (IRC) desfăşurată între 18-28 iulie 1919 la Bruxelles. Constituirea IAU a făcut obiectul unor discuţii ample, care au condus la adoptarea oficială a statutului său în ziua încheierii Adunării Constitutive, motiv pentru care 28 iulie 1919 este considerată data creării Uniunii Internaţionale a Astronomilor. Misiunea sa este de a promova şi proteja ştiinţa astronomiei în toate aspectele sale printr-o cooperare internaţională, potrivit www.iau.org.Membrii săi individuali - structuraţi în departamente, comisii şi grupuri de lucru - sunt astronomi profesionişti din întreaga lume, care sunt activi în cercetarea din domeniu, în educaţie sau în alt domeniu în care folosesc ştiinţa astronomiei. IAU are de asemenea membri juniori. În total are peste 13.700 de membri în 107 ţări din întreaga lume şi colaborează şi cu diferite organizaţii ştiinţifice de pe tot mapamondul.Politica pe termen lung a IAU este definită de Adunarea Generală şi implementată de Comitetul Executiv, iar operaţiunile zilnice sunt conduse de ofiţerii IAU. Punctul central al activităţilor sale este Secretariatul IAU, găzduit de Institutul de Astrofizică din Paris. Activităţile ştiinţifice şi educaţionale sunt organizate de către cele nouă departamente ştiinţifice şi prin intermediul celor 35 de comisii specializate care acoperă întregul spectrul astronomiei împreună cu cele 53 de grupuri de lucru.Activitatea cheie a Uniunii Internaţionale a Astronomilor o constituie organizarea de întâlniri ştiinţifice. În fiecare an, IAU sponsorizează nouă simpozioane internaţionale. La fiecare trei ani are loc întrunirea Adunării Generale, fiind organizate şase simpozioane, aproximativ 15 întâlniri de lucru şi reuniuni ştiinţifice şi de afaceri ale departamentelor, ale comisiilor şi ale grupurilor de lucru. Rapoartele reuniunilor sunt publicate în serii în "Astronomy in Focus".Activităţi de informare, au culminat cu organizarea împreună cu UNESCO a Anului internaţional al astronomie în 2009, acţiuni la care au participat peste 800 de milioane de persoane din 148 de ţări. IAU a creat Office of Astronomy for Development (OAD) împreună cu South African National Research Foundation; Office for Astronomy Outreach (OAO), împreună cu National Astronomical Observatory of Japan şi Office of Young Astronomers (OYA), împreună cu Norwegian Academy of Sciences and Letters, potrivit site-ului IAU.IAU a lansat recent un apel internaţional pentru înfiinţarea Office of Astronomy for Education (OAE) în 2019. În 2015 a participat activ la marcarea Anului internaţional al luminii. IAU desfăşoară, de asemenea, activităţi educaţionale comune asociate cu COSPAR şi UNESCO.Noul plan strategic extins "IAU Strategic Plan 2020-2030" oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare, care descrie modul în care diferitele activităţi ale uniunii se îmbină şi modul în care se completează reciproc, pe termen lung. În promovarea practicii libere şi responsabile a ştiinţei, Consiliul prezintă oportunităţi echitabile pentru accesul la ştiinţă, potrivit sursei menţionate. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Horia Plugaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: The International Astronomical Union / Facebook