Florin Prunea, atac nimicitor după meciul CFR Cluj – Dinamo 1-0: ”Vom cere ca Andrei Chivulete să fie exclus pe viață din arbitraj. Le-a dat penalty după o cădere… de calciu”

12:10

Cel mai periculos drum din România, E85, supranumit „drumul morții” are de acum reglementări speciale. Șoseaua are doar o singură bandă de circulație și câte o bandă de urgență, precum autostrăzile, dar aceasta este folosită în mare măsură de șoferi în mod curent. De acum înainte vor exista sensuri alternative de circulație. Polițiștii speră ca […] Post-ul ”Drumul morții” are de acum reglementări speciale. Măsura gândită de polițiști apare prima dată în Libertatea.