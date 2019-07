LIVE TEXT Cazul adolescentelor dispărute | Gheorghe Dincă şi-a recunoscut ambele crime / Unchiul Alexandrei: Primele rezultate ADN confirmă că fata a fost în maşină / Raed Arafat face anunţul: Când ai sunat la 112 ţi-ai dat acordul că vei fi localizat / Procuror DIICOT, la Caracal: E haos. Zona poate fi contaminată - VIDEO

14:30

Compania lui Kleczynski nu împlinise nici măcar un an de existenţă în 2008, dar deja se bucura de respect din partea întregi comunităţi de securitate cibernetică. Până la momentul absolvirii din 2012, tânărul polonez şi-a dezvoltat în tăcere o afacere care îi aducea câteva milioane de dolari pe an. Astăzi compania sa are o cifră de afaceri anuală de peste 126 mil. de dolari şi milioane de clienţi din întreaga lume, iar în companie lucrează peste 750 de angajaţi. Marcin Kleczynski s-a născut în...