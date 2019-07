Scutul antirachetă israelian Arrow-3, declarat operaţional

13:40

Alexandru Bogdan, avocatul suspectului în cazul de la Caracal, a declarat că din casa lui Gheorghe Dincă anchetatorii au ridicat trei telefoane, precizând că pata de sânge din curtea acestuia este de natură animală.Avocatul s-a aflat duminică la Caracal, unde continuă cercetările la locuinţa lui Gheorghe Dincă."Se ridică probe, nimic mai mult. Este o curte foarte aglomerată şi este nevoie de foarte mult timp pentru ridicarea de probe. (...) Nu au fost prelevate decât nişte fragmente de oase, nişte fire de păr, nişte haine din ceea ce am observat eu, restul nu am văzut, poate mai sunt şi alte probe. (...) Nu sunt alte probe în plus faţă de ce a fost. Deocamdată se caută, dar mai mult decât a fost nu s-a găsit. (...) Au fost ridicate toate telefoanele care au fost găsite aici. Sunt în custodia Poliţiei. (...) Sunt trei telefoane, toate ale dânsului, mobil", a afirmat, duminică, avocatul.El a arătat că rămăşiţele prelevate au fost găsite în curtea casei. "Mai sunt şi alte resturi de oase, are câini, are animale", a spus Alexandru Bogdan.Întrebat cu privire la rezultatele preliminare care arată că oasele găsite sunt de natură umană, el a răspuns că acest aspect se cunoaşte.Potrivit acestuia, clientul său nu a dat o explicaţie referitoare la faptul că Alexandra a folosit telefonul acestuia pentru a suna la 112. Avocatul a precizat că suspectul nu a oferit o explicaţie nici legat de faptul că în casa sa au fost descoperiţi mai mulţi dinţi.Totodată, Alexandru Bogdan a afirmat că în casa suspectului nu există urme vizibile de sânge. "Există în curtea dânsului o placă pe care în mod vizibil sunt urme de sânge, dar specialiştii spun că este de natură animală. Nu are nicio legătură dânsul, are nutri aici, are păsări", a adăugat Alexandru Bogdan.El a indicat că în prezent la casa suspectului se află şi soţia acestuia, dar că aceasta desfăşoară activităţi gospodăreşti şi nu este implicată cu nimic."La ora actuală se află şi soţia suspectului, dar are activităţi gospodăreşti, deci nu este implicată cu nimic. (...) Nu a fost niciun schimb de replici. Eu am discutat cu dânsa în cursul zilei de ieri şi am vrut să văd cum a decurs relaţia dumnealor în trecut. Au 42 de ani de căsătorie, cu patru copii, realizaţi toţi, la casele lor. E un om care din descrierea soţiei a fost un soţ normal, care şi-a îndeplinit rolul de soţ. În opinia soţiei dânsului, în niciun caz nu putea fi bănuit de aşa ceva şi a fost total surprinsă când a auzit acuzaţiile de care este bănuit soţul", a precizat avocatul.Alexandru Bogdan a arătat că suspectul pledează nevinovat şi este cooperant."Este la fel ca şi ieri, consecvent în ceea ce priveşte situaţia lui, adică nu a săvârşit fapte. (...) Este cooperant, tot timpul răspunde la ceea ce este întrebat şi în mod constant îşi susţine nevinovăţia. (...) Din punctul meu de vedere, este detaşat", a afirmat el, precizând că a avut o discuţie în particular cu clientul său în care acesta a spus că este nevinovat.Avocatul a mai susţinut că din declaraţiile clientului său nu rezultă că pe proprietatea sa au mai existat ale persoane şi că nu se cunoaşte dacă acesta ar mai avea altă locuinţă."Dânsul a dat declaraţie şi a relevat faptul că în perioada de marţi, 23 iulie, până când s-a descins aici pe 26 nu a fost decât dânsul în această încăpere", a menţionat el.Avocatul spune că nu ştie dacă Gheorghe Dincă a fost expertizat psihiatric. Potrivit acestuia, se are în vedere ca şi alte persoane din familia suspectului să fie audiate. 