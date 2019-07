Subofițer MAI: ”Pe criminal nu-l pedepsiți. Lăsați-l doar o noapte cu părinții. Și dreptul să apeleze 112”

11:50

Poreclit “Popicu”, Gheorghe Dincă ar putea fi cel mai crud ucigaş în serie din ultimii 50 de ani. Specialiştii sunt de părere că despre acest individ s-ar putea scrie un tratat întreg de psihologie. Recent, Liviu Chesnoiu a analizat gesturile monstrului din Caracal și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre acesta. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a […] The post Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat gesturile lui Gheorghe Dincă. Dezvăluiri cutremurătoare despre monstrul din Caracal appeared first on Cancan.ro.