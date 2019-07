Protest în fața MAI. S-au adunat aproximativ 100 de persoane: “Poliția este complice în afacerile de trafic de ființe umane”

14:10

La trei zile după ce a anunțat în mod oficial despărțirea de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi a făcut declarații tranșante despre fosta iubită. Apropiații lor încă speră că e o glumă sau… ca urmează împăcarea, dar afaceristul e mai decis ca niciodată să încheie pentru totodeauna capitoul cu fosta prezentatoare. Aceasta este a patra oară […] The post Alex Bodi, declarații tranșante despre Bianca Drăgușanu. Ei s-au despărițit pentru a patra oară appeared first on Cancan.ro.