Ea este vloggerița din România care câștigă 10.000 de euro lunar!

Mihaiela Geanina Geneș e dispărută de 20 de ani, din Caracal, după ce s-a urcat într-o mașină de ocazie. Poliția i-a spus tatălui să stea liniștit, că „fata e în călduri". A luat ancheta în propriile mâini și când aproape și-a găsit copilul, s-a lovit din nou de nepăsarea statului. Nelu Geneș, tatăl Mihaielei Geanina