Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2019. Capricornii sunt tentați să încheie un parteneriat

Criminaliștii care se ocupă ce cazul mostrului din Caracal mai au multe informații de stabilit și de aflat, având în vedere că perchezițiile au continuat și astăzi pe proprietatea sinistră. În plus, Gheorghe Dincă nu a recunoscut că a luat-o pe Alexandra Măceșanu la ocazie, dar a spus că adolescenta a sunat la 112 de […]