MAE: Areale cu risc de incendii de vegetaţie în Grecia începând de luni

21:50

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat duminică, la Antena 3, că prin declaraţia făcută de preşedintele Klaus Iohannis acesta vrea să amplifice emoţia în cazul tragediei de la Caracal, încercând să provoace căderea guvernului."Declaraţia pe care a făcut-o acum preşedintele Iohannis, după câteva zile de somnolenţă completă, a fost absent în spaţiul public de când apărut această problemă, ne dezvăluie de fapt planul politic pe care îl are. El vrea să folosească această tragedie pentru a amplifica emoţia şi a încerca să repete ceea ce a făcut în 2015, dacă vă aduceţi aminte, după accidentul de la Colectiv. (...) Practic s-a trezit din somn şi vrea să facă un atac politic. De la cap la coadă declaraţia, lăsând prima frază de introducere, totul a fost un atac politic la adresa PSD şi ALDE", a declarat Tăriceanu.El a spus că aşteaptă decizia preşedintelui cu privire la demiterea şefului STS, arătând că Iohannnis ar avea "interese să nu accepte"."Sunt tare curios dacă va accepta demiterea directorului de la STS. Am vorbit şi cu doamna Dăncilă şi am spus că părerea mea e că ar trebui demis directorul de la STS, şi cei de la poliţia locală în aşa fel încât ancheta să se poată face cu obiectivitate, să nu existe influenţe pentru a frâna sau deturna sensul anchetei, pentru a se acoperi uni pe alţii. Şi doamna Dăncilă mi-a exprimat acelaşi lucru, mi-a spus că şi ei i se pare absolut necesar. Plec de la ceea ce discutam cu tragedia din Apuseni. Se vede clar că STS-ul nu are capacitatea de a-şi exercita această funcţie esenţială pe care şi-au luat-o, apelurile de urgenţă pe 112, localizarea lor. Stau şi mă întreb dacă preşedintele va accepta ca directorul de la STS să fie demis. Eu cred că are interese să nu accepte, legate de desfăşurarea alegerilor şi a referendumului din 26 mai. Deci va fi un test foarte important să vedem ce se va întâmpla la CSAT", a mai afirmat Tăriceanu.Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, duminică, majorităţii PSD-ALDE abrogarea modificărilor aduse în ultimii doi ani legilor justiţiei şi codurilor penale."Cer Guvernului să ia măsuri acum pentru că are pârghii, dacă mai are o minimă decenţă, şi le mai cer ceva celor de la PSD şi ALDE: abrogarea modificărilor legislative din ultimii doi ani aduse legilor justiţiei şi codurilor penale. Este un pas obligatoriu pe care nu îl mai cerem doar noi, Comisia de la Veneţia şi toate vocile competente din sistemul de justiţie, îl cer românii afectaţi de efectele cumplite ale incompetenţei şi corupţiei PSD. Dacă nu o va face acest Guvern, vă promit că voi strânge o nouă majoritate după alegeri care va face asta şi care nu se va opri la acest lucru şi se va ocupa de întărirea statului pentru ca drepturile românilor să poată fi protejate şi garantate cu adevărat. Românii cinstiţi muncesc din greu, plătesc taxe multe şi aşteaptă să fie respectaţi şi protejaţi la ei acasă, aşa cum este protejat şi respectat orice cetăţean european. Statul român poate face asta dacă este eliberat de incompetenţă, de clientelism, de corupţie şi de aroganţă!", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.El a susţinut că statul a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani."Societatea românească s-a trezit, este implicată şi reacţionează! Problema reală este că, dincolo de această criză, statul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima şi cea mai importantă zonă - legile justiţiei şi toate prevederile pe care am încercat să le amân cât mai mult, dar pe care nu am putut sa le opresc în totalitate. Multe dintre ele au produs deja efecte, iar aceste efecte trebuie reparate", a declarat preşedintele Iohannis.De asemenea, preşedintele a afirmat că respinge abordarea politicianistă propusă de Guvern referitoare la problemele identificate în instituţiile de ordine şi siguranţă publică în urma cazului de la Caracal, el adăugând că o linie directoare a actualei majorităţi a fost "călcarea în picioare" a legilor justiţiei, a codurilor penale şi a acestor instituţii.Şeful statului a susţinut că una din liniile directoare ale majorităţii parlamentare a fost "călcarea în picioare a legilor justiţiei, a codurilor, a instituţiilor responsabile de siguranţa cetăţeanului"."Am auzit apelurile doamnei premier de a nu politiza această situaţie. Ar fi un îndemn onest doar dacă ar veni de la oameni oneşti, care caută deschis şi sincer soluţii pentru rezolvarea situaţiei. Atunci când vine de la cei care au masacrat legi, au dat afară oameni competenţi pentru a-şi numi apropiaţii în funcţii, au scăzut pedepsele unor infractori şi au vrut să îşi subordoneze politic toată justiţia pentru a scăpa de răspundere, atunci când aceşti oameni vorbesc despre referendumuri legate de justiţie, atunci când fac apeluri ca şi când nu au avut nicio legătură cu această temă, ei nu mai au nicio credibilitate, iar îndemnurile lor nu au nicio valoare! Politizarea Ministerului Afacerilor Interne este, din păcate, o realitate în România anului 2019!", a spus Iohannis. AGERPRES / (A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)