CALENDAR ORTODOX 29 IULIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 29 IULIE. Sfantul Mucenic Calinic s-a nascut in Cilicia. In anul 290, prezent in cetatea Ancira din Galatia, a fost arestat de pagani si dus inaintea dregatorului Sacerdon. Cand i s-a spus ca va fi spus ...

