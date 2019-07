Cum a fost găsit trupul Luizei, fata ucisă de criminalul din Caracal

16:30

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, în urmă cu puţin timp, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului. Anchetatorii se așteaptă însă și la alte descoperiri șocante. „S-au recunoscut faptele. Este vorba despre datele care se ştiau. Nu sunt alte date. (…) Este […]