Poliţia din California a răspuns duminică după-amiază la focuri de armă care s-au înregistrat la un festival gastronomic, implicând un număr neprecizat de victime, transmit dpa şi AFP."Gândurile poliţiei din departamentul Gilroy şi ale întregii comunităţi sunt alături de victimele împuşcăturilor de azi de la Festivalul Usturoiului. Scena este încă activă", a scris pe Twitter poliţia locală.The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter— Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019 Focurile de armă au făcut 11 victime, a transmis NBC News, citând surse de pe serviciile de ambulanţă chemate la Gilroy Garlic Festival, un eveniment anual cu o durată de trei zile în oraşul Gilroy.Înregistrări video postate pe reţele sociale arată persoane care par să fugă de un atacator, unele informaţii anunţând mai mulţi posibili agresori.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Anda Badea)