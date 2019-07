O maşină cu 5 tineri a căzut într-o râpă pe Transfăgărăşan. Apelul la 112 s-a făcut la ora 23:00. FOTO

16:30

Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciară, a declarat, pentru MEDIAFAX, că Gheorghe Dincă, suspectul care duminică a recunoscut că a comis două crime, ar putea avea la activ mai multe omoruri. Potrivit lui Șuhan, anchetatorii trebui să găsească acum cadavrele. „Mi-e teamă că acest om are la activ mai multe victime. Faptul că el […] Răsturnare de situaţie la Caracal! Ar fi vorba despre mai multe victime