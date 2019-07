Milena Gavrilă are 14 ani și a dispărut de mai bine de două săptămâni. Explicația halucinantă oferită tatălui ei de un polițist

16:50

Zilele trecute, Sabina a ajuns cu maşina la margine aunui lan de grâu, şi-a dat bluza jos, şi-a desfăcut braţele şi a fost fotografiată, din spate. „Poftă de viaţă", a postat Sabina, care acum câţiva ani făcea senzaţie pe site-urile de socializare cu pictorialele sexy realizate la malul mării. Sabina s-a măritat în toamna lui […]