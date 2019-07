Curs valutar 29 iunie 2019. În prima zi din săptămână, o monedă a crescut, alta a scăzut

17:00

Fostul jurnalist de investigații Luis Lazarus susține că unul dintre procurorii care s-au ocupat de acest caz, în fază incipientă, a început o investigație pe genunchi, fără să fie în stare să afle măcar ce mașină conducea Gheorghe Dincă. "Atentiuneeeee! PROBA absoluta a incompetentei și prostiei poliției, care altfel ar fi putut salva aceasta fetița! […]