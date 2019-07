Alessandra Stoicescu a născut! Prima poză cu fetița prezentatoarei

17:40

Un jandarm, subofițer MAI, a avut o reacție neașteptată după ce a aflat de cazul din Caracal. Florin Tudoran a scris o poezie legată de criminal, în care spune că dreptatea se poate face dacă acesta este predat părinților. Mai mult, jandarmul critică sistemul 112, care nu a salvat-o pe Alexandra. "NU-L PEDEPSIȚI. autor, Florin […]