VIITORUL // Gică Hagi îl laudă pe Andrei Ciobanu: „Are o lovire a mingii foarte bună! Printre cele mai bune pe care le-am am avut sau le avem în lot”

Bruno Fernandes (24 de ani, mijlocaș) a plâns la sfârșitul meciului amical Sporting - Valencia, scor 1-2 ('5 Dost / '9 Kondogbia '66 Gameiro).Presa din Albion interpretează acest gest ca fiind unul ce simbolizează faptul că Fernandes va părăsi gruparea portugheză pentru a semna cu Manchester United în următoarele zile.Video: Bruno Fernandes clearly visibly upset wiping tears and walking away from the camera recording him. #mufc pic.twitter. ...