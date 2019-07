Laurette, din nou în cabinetul medicului estetician. Ce a pățit vedeta?

12:20

Sora Aurei Ion, una dintre victimele accidentului aviatic din Apuseni, a transmis o scrisoare familiei Alexandrei, spunând că își cere iertare pentru că „nu a reușit să învingă sistemul corupt din România" și s-a ajuns astfel, la o altă tragedie din cauză că intervenția nu a fost la timp. „Domnule Cumpănașu, îmi cer iertare pentru […]