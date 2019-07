Cazul din Caracal | Contestaţia lui Gheorghe Dincă la decizia de arestare preventivă va fi judecată marţi

16:20

„Ruşinea ţării. Parlamentul, ne-au omorât copilul. Criminali ordinari. De ce ne-au omorât copilul?",a spus tatăl Luizei. Tatăl fetei: „Noi am auzit de la televizor ce s-a îmntâmplat" „Procurorul Vasilescu a spus că vorbeşte cu mine, dar cu toată lumea nu. O ştire oficială nu am aflat, de la tv am aflat.am văzut la televizor", a spus mama Luizei, întrebată de unde a aflat că Dincă şi-a recunoscut faptele. Gheorghe Dincă şi-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Luizei, cât şi al Alexandrei. Sur...