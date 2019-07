Lidia Buble, chinuită de amintiri: ”Nu mai rezist”

15:10

Lucian Guran, fost șef al Serviciului Omoruri, a explicat care ar fi ipotezele prin care ucigașul de la Caracal și-a racolat și transportat victimele la locuința sa. Specialistul spune că cea mai probabilă variantă este cea prin care le-a amenințat și, sub această presiune, le-a adus în locuință. Potrivit lui Lucian Guran, fost șef al […]