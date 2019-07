Pentru a dizolva un corp în acid este nevoie să treacă minimum 48 de ore! Informații nespuse de autorități în cazul de la Caracal!

22:00

Fostul șef al Poliției Caracal susține că nu a greșit cu nimic în ziua în care Alexandra a sunat disperată la 112, spunând că a fost răpită și violată și că are nevoie de ajutor. Nicolae Mirea a insinuat, prin declarațiile sale, la un post tv, că fata ar fi dat date irelevante despre locul în care se afla. "Ne-a dus în eroare cu o poartă roșie care nu era la drum. Eu am coordonat toată acțiunea și am făcut ce trebuie", spune omul legii.