O vecină a criminalului din Caracal: ”Aș vrea să îl văd, să îi dau una. Măi nenorocitule, cum ai putut?”

16:30

Mircea Lucescu împlinește astăzi 74 de ani, ocazie cu care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, îi urează un sincer “La mulți ani!” Mircea Lucescu s-a născut pe data de 29 iulie 1945, în București. Este un fost jucător de fotbal român, ultima dată, selecționer al echipei naționale a Turciei. Ca jucător, a activat în […] The post Mircea Lucescu își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani! appeared first on Cancan.ro.