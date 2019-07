“Nu mai ține linia ocupată” A apărut discuția telefonică dintre Alexandra din Caracal și polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS

18:20

Apar noi informații despre criminalul din Caracal! Mai mulți martori, apropiați ai familiei acestuia au făcut declarații de-a dreptul șocante. La Poliție nu au existat însă plângeri penale. "Dacă prindeau o femeie ai lui Popicu (porecla familiei criminalului – n.r.), nu o mai scoteau de acolo decât cu mascații", spune un vecin, care îl cunoștea […]