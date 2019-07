Brăţările de fitness sunt bune pentru sănătate, dar ţinta de 10.000 de paşi/zi ar putea fi supraapreciată. Câţi paşi sunt necesari, zilnic

10:40

Concursul a avut cel mai mare fond de premii din istoria sportului electronic, cu 30 de milioane de dolari repartizaţi între câştigători. Kyle Giersdorf, în vârstă de 16 ani, a câştigat evenimentul desfăşurat pe stadionul Arthur Ashe din New York, care găzduieşte US Open. Jaden Ashman - un tânăr de 15 ani din Hornchurch, Londra - a câştigat aproape 1 milion de lire sterline, ocupând locul doi. Giersdorf, cunoscut online sub numele de Bugha, spune că vrea să economisescă cea mai mare parte a prem...