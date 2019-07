O noua crimă șochează România. I-a înfipt cuțitul în inimă în fața unui local din Poiana de Sus, județul Iași

22:40

Ionel-Sorinel Vasilca, directorul STS, și-a înaintat – astăzi – demisia, precizând că demersul său are ca punct de pornire dorința de a nu afecta "prestigiul instituției". Unchiul Alexandrei – una dintre cele două adolescente ucise cu bestialitate de Gheorghe Dincă, "monstrul din Caracal" – a lansat un atac devastator la adresa lui Sorinel Vasilca.