FCSB // Gigi Becali a găsit principalul vinovat în urma anchetei interne de la FCSB: „MM Stoica mi-a zis că demisionează”

22:30

Bogdan Andone, 44 de ani, antrenorul celor de la FCSB, a încercat să găsească explicații pentru jocul modest prestat de jucătorii săi în înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2. „Din punct de vedere al jocului, am făcut multe greșeli. Am acuzat o stare de oboseală, a fost o lipsă de prospețime exgaerată. Am avut mișcări lente, greoaie. Nu sunt prea multe de spus după acest joc. ...