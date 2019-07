Fotbal: Becali despre procesul de la TAS - Este contra firii să mă obligi să dau bani la fotbal feminin

11:50

Hillary Ann Swank s-a născut la 30 iulie 1974 în oraşul Lincoln din statul Nebraska (SUA). În copilărie s-a mutat, împreună cu familia, la Spokane şi apoi în Bellingham, în statul Washington, notează www.imdb.com.Descoperită de producătorul Suzy Sachs, a fost instruită de aceasta în actorie iar la nouă ani a primit rolul principal în piesa "Cartea Junglei". A început să fie o apariţie frecventă atât pe scenele teatrelor locale, cât şi în piesele jucate la şcoală. A participat la Olimpiada pentru Juniori şi la campionatul de înot al statului Washington, iar la campionatul statal de gimnastică s-a clasat a cincea.În 1990, Hillary Swank s-a mutat la Los Angeles, unde a urmat cursurile South Pasadena High School şi şi-a început cariera de actriţă. Prima sa apariţie a fost în "Buffy the Vampire Slayer" dar rolul care avea să o propulseze pe marele ecran a fost cel din "The Next Karate Kid" (1994).A jucat alături de Cate Blanchett şi Keanu Reeves în "The Gift" (r. Sam Raimi, 2000), cu Al Pacino şi Robin Williams în "Insomnia" (r. Cristopher Nolan, 2002) şi cu Clint Eastwood şi Morgan Freeman în "Million Dolar Baby" (r. Clint Eastwood, 2004). A mai apărut în producţii precum "The Black Dahlia" (r. Brian de Palma, 2006), "The Reaping" (r. Stephen Hopkins, 2007), "Freedom Writers" (r. Richard LaGravenese, 2007), "P. S. I Love You" (r. Richard LaGravenese, 2007), "55 Steps" (r. Bille August, 2017), "Logan Lucky" (r. Steven Soderbergh, 2017), dar şi în serialul "What They Had" (r. Elizabeth Chomko, 2018).Rolurile sale cele mai frecvente sunt ale unor femei care încearcă să-şi atingă scopurile în ciuda şanselor reduse sau a obstacolelor care le ies în cale, mai notează www.imdb.com. De asemenea, unele dintre rolurile sale au presupus transformări fizice. Spre exemplu, pentru rolul "Maggie" din "Million Dollar Baby" a trebuit să îşi crească masa musculară cu aproximativ 9 kilograme.Hillary Swank a câştigat două premii Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, primul în 2000 pentru "Boys Don't Cry" iar al doilea în 2005, pentru "Million Dollar Baby". De asemenea, a câştigat şi Globul de Aur pentru rolurile jucate în aceleaşi producţii. De-a lungul carierei, a câştigat 58 de premii şi distincţii ale industriei cinematografice şi a fost nominalizată de 41 de ori, conform sursei citate. Este prima femeie care a câştigat un premiu Oscar jucând un rol de pugilistă şi a treia cea mai tânără actriţă care primeşte de două ori Oscarul pentru Cel mai bun rol feminin. AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Horia Plugaru) Sursa foto: pbs.twimg.com