Buzatu (PSD): Cred că Moga nu a mai putut rezista presiunii mediatice şi politice

14:20

Simona Halep, care a fost decorată marţi de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, a declarat, după ceremonie, că ar juca un meci de tenis cu şeful statului."Aş juca un meci cu domnul preşedinte, nu am jucat, dar de ce nu?! (...) Nu l-am văzut niciodată jucând şi nu am avut niciodată ocazia să joc contra dumnealui, aşa că nu pot să spun (n.r. - ce fel de jucător de tenis este preşedintele Iohannis)", a spus Simona Halep, la Palatul Cotroceni.Ea a arătat că i-ar plăcea să facă parte dintr-o delegaţie a preşedintelui Klaus Iohannis."Mi-ar face mare plăcere dacă aş putea să fiu prezentă la o astfel de întâlnire, dar încă nu ştiu ce presupune o astfel de întâlnire, aşa că nu o să dau un răspuns acum, dar o să mă documentez, dacă o să fiu invitată o să merg", a adăugat ea.Simona Halep s-a declarat emoţionată de distincţia primită. "A fost mult mai emoţionant şi emoţiile au fost diferite, de aceea am simţit şi o presiune mai mare, dar a fost un moment frumos şi cu siguranţă este unul dintre evenimentele pe care nu le voi uita niciodată", a recunoscut câştigătoarea de la Wimbledon. Sursa foto: RADU TUTA / AGERPRES FOTOHalep a mărturisit că nu visa în copilărie să ajungă la o astfel de performanţă, dar că a muncit să ajungă la acest nivel. "Că o să ajung la cel mai înalt nivel mi-a fost şi teamă să vizez", a adăugat ea.În opinia acesteia, în prezent copiii au şanse să facă performanţă."Eu consider că, dacă oamenii o să facă nişte condiţii mai bune pentru ei, avem o şansă în plus să avem mai mulţi campioni. Consider că oricine poate face orice, nimic nu este imposibil şi sper prin rezultatele mele să-i inspir pe aceşti copilaşi şi să arăt că orice este posibil. Îmi doresc foarte mult să avem o generaţie nouă de tenis, cu multe perspective şi cu multă încredere", a mai spus Simona Halep.Ea a pledat pentru construirea unui teren de iarbă la Bucureşti şi speră ca fostul său antrenor să se întoarcă în echipa sa."Nu ştiu dacă la Constanţa, cred că ar fi mai folositor la Bucureşti, pentru că sunt mai mulţi jucători de tenis la Bucureşti şi, după o anumită vârstă, trebuie să vii în Capitală să faci tenis de înaltă performanţă", consideră Simona Halep. Sursa foto: RADU TUTA / AGERPRES FOTOHalep a arătat că este pregătită pentru turneul US Open. "Sunt gata. Am venit din vacanţă acum două zile şi sunt pregătită. (...) Fiecare zi este un target pentru mine. Aşa cum am început şi anul acesta relaxată şi am mers să joc fiecare meci 100%, aşa o voi face şi de acum înainte", a arătat ea. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)