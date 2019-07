Motivare: Gheorghe Dincă, arestat preventiv deoarece reprezintă un pericol/ Bărbatul a spus că e „un pic tulbure”

15:50

Acesta crede că bebeluşul mumificat acoperit de o păturică roz este sora lui care murise cu 10 ani înainte ca el să fie născut. „Cred că e sora mea care a fost ţinută într-o cutie în frigider atâta timp. Am 37 de ani... şi mereu mi s-a spus că este o cutie pentru tortul de nuntă. Se pare că era un bebeluş. Încă avea piele, păr şi tot, era mumificat. După asta, m-am speriat, am pus-o într-o cutie şi am sunat imediat poliţia”, a declarat bărbatul pentru The Sun. Se pare că detectivii au fost cu ad...